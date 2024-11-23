Biber gazı sıkan polise hakaret ettiği anları paylaştı, tutuklandı

ADANA’da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada Mehmet K. (25), polise küfür ve hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Evinde gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde sürücülerin modifiye araçlarıyla yarış için toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Sürücü ve yarışı izlemek için gelen kişiler polise direndi. Ekipler, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Şüphelilerden Mehmet K., polise küfür ve hakaret edip, “Erkekseniz, gelip beni alın” diyerek tehditler savurduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.