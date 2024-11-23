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        Biber gazı sıkan polise hakaret ettiği anları paylaştı, tutuklandı

        ADANA'da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:00
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        Biber gazı sıkan polise hakaret ettiği anları paylaştı, tutuklandı
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        ADANA’da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada Mehmet K. (25), polise küfür ve hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Evinde gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde sürücülerin modifiye araçlarıyla yarış için toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Sürücü ve yarışı izlemek için gelen kişiler polise direndi. Ekipler, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Şüphelilerden Mehmet K., polise küfür ve hakaret edip, “Erkekseniz, gelip beni alın” diyerek tehditler savurduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

        ‘ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN PAYLAŞTIM’

        Paylaşımın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K.’yi Yeşilevler Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet K. ifadesinde, “Alkollü olduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Olaydan hemen sonra pişman olup, görüntüyü kaldırdım” dedi.

        İşlemlerinin ardından ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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