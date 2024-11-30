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        Gümrük kaçağı 24,8 milyon makaron ile 10,5 ton tütün ele geçirildi; 6 gözaltı

        ADANA'da bir depoya düzenlenen operasyonda 17 milyon 650 bin lira değerinde gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ve 10,5 ton tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:50
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        Gümrük kaçağı 24,8 milyon makaron ile 10,5 ton tütün ele geçirildi; 6 gözaltı
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        ADANA'da bir depoya düzenlenen operasyonda 17 milyon 650 bin lira değerinde gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ve 10,5 ton tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı malzemeler olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, gümrük kaçağı makaron ve tütün yüklü kamyonun giriş yaptığı depoya operasyon düzenledi. Polis, kamyondaki kolileri indiren 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada piyasa değeri 17 milyon 650 bin lira olan gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ve 10,5 ton tütün ele geçirildi. Depolanan tütün ve makaronun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gönderileceği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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