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        Şehidin cenaze konvoyundaki kazada yaralanan kadın, karnındaki bebeğini kaybetti

        ADANA'nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenaze törenine giden konvoydaki otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada yaralanan 7,5 aylık hamile Esra Özata, tedavi gördüğü hastanede bebeğini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:20
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        Şehidin cenaze konvoyundaki kazada yaralanan kadın, karnındaki bebeğini kaybetti
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın (25) cenaze törenine giden konvoydaki otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada yaralanan 7,5 aylık hamile Esra Özata, tedavi gördüğü hastanede bebeğini kaybetti.

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın cenazesi, dün memleketi Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazenin mezarlığa götürülmesi sırasında araç konvoyundaki Ertuğrul Özata yönetimindeki 01 SE 010 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Naci Karatop’un kullandığı 01 D 6771 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobilde yaralanan şehidin halası Hamide, oğlu Ertuğrul ve 7,5 aylık hamile gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Esra Özata, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özata'nın karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

        Bu arada, tedavileri devam eden diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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