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        Adana'da, dron destekli trafik denetimi yapıldı

        ADANA'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, birçok araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 03:46 Güncelleme: 08.12.2024 - 03:50
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        Adana'da, dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        ADANA'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, birçok araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Trafik Şube Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan araçlar kontrol edilirken, sürücülerine alkol testi yapıldı. Polis ekipleri, birçok sürücüye cezai işlem uygularken, araçları ise bağlanarak otoparka çekildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren denetimlere dron ile havadan destek verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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