Adana'da, dron destekli trafik denetimi yapıldı

Trafik Şube Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan araçlar kontrol edilirken, sürücülerine alkol testi yapıldı. Polis ekipleri, birçok sürücüye cezai işlem uygularken, araçları ise bağlanarak otoparka çekildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren denetimlere dron ile havadan destek verildi.

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