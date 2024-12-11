Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaza, 9 Aralık'ta, saat 22.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çalıkuşu yönetimindeki motosiklet, karşı şeritten dönüş yapan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çalıkuşu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalıkuşu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çalıkuşu, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi. Çalıkuşu'nun cenazesi, otopsinin ardından Karataş ilçesinde toprağa verildi.

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