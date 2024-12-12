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        Doğa gezisinde uçurumdan düşüp, öldü

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Ali Yetiş (64), doğa gezisinde uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:05
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        Doğa gezisinde uçurumdan düşüp, öldü
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        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Ali Yetiş (64), doğa gezisinde uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Doğaya olan sevgisiyle tanınan ve hobi fotoğrafçılığı yapan Mehmet Ali Yetiş, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip uçurumdan düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yetiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yetiş'in cansız bedeninin, düştüğü yerden alınması için çalışma başlatıldı.

        Mehmet Ali Yetiş’in AK Parti'nin kurulduğu dönemde Çamlıyayla İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü bildirildi.

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        Galeri

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