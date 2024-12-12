Doğa gezisinde uçurumdan düşüp, öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Doğaya olan sevgisiyle tanınan ve hobi fotoğrafçılığı yapan Mehmet Ali Yetiş, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip uçurumdan düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yetiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yetiş'in cansız bedeninin, düştüğü yerden alınması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.