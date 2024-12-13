Adana'da orman yangını

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dağılcak mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan poyrazın, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

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