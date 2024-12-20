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        Sokakta park halindeki 34 aracın lastiğini bıçakla kestiler; 2 gözaltı

        ADANA'da sokakta yürüyen Feyzullah K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:05
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        Sokakta park halindeki 34 aracın lastiğini bıçakla kestiler; 2 gözaltı
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        ADANA'da sokakta yürüyen Feyzullah K. ile Alper Ö., park halindeki 34 aracın lastiğini bıçakla kesti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Feyzullah K. ile Alper Ö., park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla keserek ilerledi. İki şüpheli, aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 34 aracın lastiğini kestikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah araçlarındaki zararı gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, Feyzullah K. ile Alper Ö.’yü evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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