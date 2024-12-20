Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı (2)
20KİŞİ TUTUKLANDIAdana merkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
20KİŞİ TUTUKLANDI
Adana merkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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