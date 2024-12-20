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        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı (2)

        20KİŞİ TUTUKLANDIAdana merkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:52
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        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı (2)
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        20KİŞİ TUTUKLANDI

        Adana merkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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