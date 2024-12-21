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        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para cezası

        ADANA'daüst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:40
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        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para cezası
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        ADANA'daüst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, tehlikeye aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yönelik uygulama başlattı. Ekipler, daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yakınında denetim yaptı. Geçişler için refüjdeki demir korkuluğun söküldüğünü tespit eden polis, üst geçidin hemen altından geçen 23 yayayı dronla tespit etti. Kurala uymayan yayalara 690'ar lira para cezası kesildi. Yayalardan biri ayağında platin olduğunu öne sürerek, cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis, teste tabi tuttuğu yayanın merdivenden çıkabildiğine belirleyince cezayı uyguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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