Tribünde 34 yıllık eşine davullu zurnalı yıl dönümü kutlaması

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde pazarcı Adnan Kılıç (55), tribünde maç izlediği 34 yıllık eşi Canan Kılıç'a (51) davullu zurnalı sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptı. Diz çöküp eşine çiçek veren Adnan Kılıç, "34 yıl değil, 134 yıl geçse de her zaman eşimin önünde eğilmeye hazırım" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Grup'ta 14'üncü haftada İmamoğlu Belediyespor ile Araban Belediyespor karşı karşıya geldi. Tribünlerde maçı izleyen pazarcı Adnan Kılıç, 2 çocuğunun annesi, beraber çalıştığı 34 yıllık eşi Canan Kılıç'a evlilik yıl dönümünde sürpriz hazırladı. Kılıç'ın arkadaşları meşale yakıp, davul ve zurna eşliğinde tribüne geldi. Eşinin önünde diz çöküp çiçek veren Adnan Kılıç, "Arkadaşlar, sevgili eşim ile 34 yıllık evliliğimizi bir kez daha kutlamak, bunu da stadyumda yapmak istedim. 34 yıl değil, 134 yıl geçse de her zaman eşimin önünde eğilmeye hazırım" dedi. Canan Kılıç ise sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Tribündeki diğer kişiler de çifti alkışladı. Çiftetelli oynayan çift, daha sonra maçı izledi.