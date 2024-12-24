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        İmalathaneye çevirdiği evinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi; 'yılbaşında içecektim' dedi

        ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede imalathaneye dönüştürülen depoda 1050 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:55
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        İmalathaneye çevirdiği evinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi; 'yılbaşında içecektim' dedi
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        ADANA’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede imalathaneye dönüştürülen depoda 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Serkan D., “Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım” dedi.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serkan D.’nin ilçeye bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis, bahçedeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramada kazan ve varillerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu.

        Öte yandan evde de arama yapan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 82 mermi, bahçede ise 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Serkan D., Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Serkan D., sorgusunda, “Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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