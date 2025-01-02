Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Cezaevinden çıktı, ağabeyinin katline neden olmakla suçladığı kişiyi öldürdü

        ADANA'da cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya (27), ağabeyi Aşkın Kaya'nın (29) öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Fırat Şimşek'i (22) sokakta tabancayla vurarak, öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden çıktı, ağabeyinin katline neden olmakla suçladığı kişiyi öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya (27), ağabeyi Aşkın Kaya'nın (29) öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Fırat Şimşek’i (22) sokakta tabancayla vurarak, öldürdü. Kaya ve cinayet sırasında yanında olan Adnan Akçad (24) saklanmak için bir eve giderken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Olay, 27 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000’inci Sokak’ta meydana geldi. 2023’te ‘Kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya, arkadaşı Adnan Akçad ile birlikte husumetli olduğu Fırat Şimşek’in yanına gitti. Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Şimşek kaçmaya başladı. Emrah Kaya, Fırat Şimşek’i tabancayla sırtından vurduktan sonra Akçad ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Kaya’nın, 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Muhammet Saydam ile Kadir Tunç’u (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise Tunç’un, tabancayla Saydam’ı öldürdüğü belirtildi.

        İNTİKAM İÇİN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Saydam ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu Emrah Kaya’ya husumet güttüğü, Kaya’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi Aşkın Kaya’nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Muhammet Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ın (31), 2 Eylül 2023’te aynı mahalledeki evine gittiği Aşkın Kaya’yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

        HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

        Cezaevinden çıkan Emrah Kaya’nın, Saydam’ın öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Şimşek’e husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Emrah Kaya ile Adnan Akçad’ın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan Kaya ile Akçad, yapılan takiple yakalandı.

        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Adnan Akçad, sorgusunda, “Emrah silahı bana verip, Fırat’ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat’ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok” dedi. Emrah Kaya ise tabancayı Akçad’ın kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya ile Akçad, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tut...
        Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tut...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
        Adana'da domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli yaralı yakala...
        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli yaralı yakala...
        Polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan şüpheli, vurularak etkisiz ha...
        Polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan şüpheli, vurularak etkisiz ha...
        Çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş etti, akrabasını öldürdü
        Çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş etti, akrabasını öldürdü