Adana'da otomobiliyle baraj gölüne düştüğü iddia edilen enerji şirketi çalışanı aranıyor

ADANA’nın Saimbeyli ilçesinde otomobiliyle baraj gölüne düştüğü ileri sürülen, bir enerji şirketinde şef olarak çalışan İbrahim Özden için arama çalışması başlatıldı.

Sabah saat 07.00'den bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Özden’in, otomobiliyle Saimbeyli ilçesi Yardibi Mahallesi Gökkaya Baraj viyadüğünden baraj gölüne düştüğü iddia edildi. Bunun üzerine bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Sualtı kamerasıyla yapılan ilk araştırmanın ardından İbrahim Özden için arama çalışması başlatıldı.

Bir enerji şirketinde şef olarak çalıştığı öğrenilen Özden’in sabah saatlerinde Kozan ilçesinden çalıştığı iş yerine gittiği bildirildi.