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        Adana'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

        ADANA'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Aydın Uslu (52), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 23:14 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:22
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        Adana'da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü
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        ADANA'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Aydın Uslu (52), yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü, yaya olarak kaza yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı süratli bir şekilde önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeritte ilerleyen Aydın Uslu yönetimindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli motosiklete, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

        ARACI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

        Kazanın ardından araç sürücüsü yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde elektrikli motosiklet sürücüsü Uslu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Uslu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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