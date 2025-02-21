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        Otoyolda servis şoförlerinin sopalı kavgası

        ADANA'da otoyolda servis şoförleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:10
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        Otoyolda servis şoförlerinin sopalı kavgası
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        ADANA'da otoyolda servis şoförleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Trafiğin durduğu, çevredekilerin cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldığı kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisi Ceyhan istikametinde saat 08.00 sıralarında 2 servis şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu. Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu. Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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