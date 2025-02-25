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        Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş (2)

        VALİLİK:7 GÖZALTIAdana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), sosyal medyadan paylaştığı ve çıkan tartışmada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:25
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        Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş (2)
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        VALİLİK:7 GÖZALTI

        Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), sosyal medyadan paylaştığı ve çıkan tartışmada M.A. tarafından öldürülmesine neden olan, arkadaşlarıyla bir genci dövdüğü videoya ilişkin Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kozan ilçesinde bir iş yerindeki bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 23.02.2025 günü Üstün Sokak civarında yaralı şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine, olay yerine intikal eden emniyet güçlerimizce 2001 doğumlu K.Ş. isimli şahsın yaralandığı belirlenmiştir. 24.02.2025 günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar 2005 doğumlu S.E., 1998 doğumlu A.E., 2008 doğumlu A.H., 2006 doğumlu R.K., 1999 doğumlu T.S.Ö., 2002 doğumlu M.A. ile 2006 doğumlu A.M.K. yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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