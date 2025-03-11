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        Uyurken 296 bin TL dolandırıldı

        ADANA'da belediyede temizlik personeli olarak çalışan Gökhan Karaman (35) uyuduğu sırada kredi kartından bir zincir marketin sanal POS cihazından 296 bin TL çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:45
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        Uyurken 296 bin TL dolandırıldı
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        ADANA’da belediyede temizlik personeli olarak çalışan Gökhan Karaman (35) uyuduğu sırada kredi kartından bir zincir marketin sanal POS cihazından 296 bin TL çekildi. Parayı ödeyecek durumu olmadığını belirten ve hukuki mücadele başlatan Karaman, "Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

        Seyhan ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Gökhan Karaman’ı gece yarısı uyurken cep telefonuyla arayan banka yetkilisi, kredi kartından 74 kez 4 bin TL olmak üzere toplam 296 bin TL çekim yapıldığını söyledi. Banka hesabını kontrol eden Karaman, paranın, İstanbul’daki bir zincir marketin şubesine ait POS cihazı üzerinden çekildiğini fark etti. İşlemin kendisine ait olmadığını banka yetkilisine bildiren Karaman, kartına bloke koydurduktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek marketten şikayetçi oldu. Şikayetin ardından konu Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Zincir market, kredi kartından çekilen tutara karşılık fatura kesilmediğini ve dava sonucuna göre Karaman’ın zararını karşılayacağını belirtti.

        'MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM'

        Dijital dolandırıcılığın bu kadar kolay olduğunu belirterek tepki gösteren Karaman, 296 bin TL’yi ödeyecek durumda olmadığını söyledi. Karaman, “Gece saatlerinde banka tarafından arandım ve hesabımda işlemler yapıldığı söylendi. Bana, bu işlemler bana ait değilse iptal edilebileceği belirtildi. Ancak o zamana kadar dolandırıcılar hesabımdan 296 bin TL çekmişti. Bu miktarı ödeyebilecek durumda değilim. Konu tüketici mahkemesine taşındı ve ara bulucu süreci başladı. Dolandırıcıların alışveriş yaptığı zincir market, bana ait bir işlem olduğuna dair herhangi bir fatura sunamadı ve bu durumu kabul etti. İşlemi kimin yaptığı, ne şekilde yaptığı artık zincir marketin kendi başlatacağı bir süreç. Mahkeme süreci devam ederken, market yetkilileri mahkeme kararına göre ödemeyi gerçekleştireceklerini bildirdi. Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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