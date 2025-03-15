Bakan Yerlikaya: Çocukları kandırıp 3- 5 liraya motosikletin üstüne bindirerek milletime racon kestiremezsiniz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kanunu ve bizim 675 bin kahraman İçişleri ailemiz var. 14- 15 yaşındaki çocukları kandırıp 3- 5 liraya motosikletin üstüne bindirerek benim milletime racon kestiremezsiniz. Eğer yaparlarsa biz onların alnını karışlarız. İki, üç gün TikTok’ta hava atabilirsin ama bil ki doğru olanlar ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük, yürüdüğü yol doğru olmadığı için benim arkadaşlarım onları alır adalete teslim eder" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın vefat eden babası adına Yüreğir ilçesindeki Kiremithane Mahallesi’ndeki iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Kent protokolünün de yer aldığı iftar programı sonrası konuşan Ali Yerlikaya, “Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, inşallah. Bu bahçede daha önce de bir araya geldik. Kıymetli aile büyüklerimizden, mekanı cennet olsun, İsmail ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Evlatlarının da onun hayır mirasını devam ettirmesini diliyoruz” diye konuştu.

‘ADANA’NIN DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU OLMASI İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ’

Adana’yı çok sevdiğini aktaran ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak istediklerini aktaran Yerlikaya, “Biz Adana’yı, Yüreğir’i ve siz kıymetli hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Türkiye’nin birçok şehri ve mahallesi var ama burası bizim için çok özel. Çünkü buranın insanları, yürekleriyle, kalpleriyle bir arada, samimi ve içten insanlar. İşte bu yüzden sizleri Allah için çok seviyoruz. Burada başta sayın valimiz olmak üzere, şehrimizin huzuru ve güvenliği için gece- gündüz demeden çalışan kahraman polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz var. Hep birlikte, Adana’nın daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için büyük gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği görev de tam olarak budur: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu yüzyıl huzurun yüzyılı olacak” dedi.

‘HER TÜRLÜ SUÇLA MÜCADELEDE DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ’