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        Kahvehanedeki 2 kişiden 1'ini 8 çeyrek altın alacağı için, diğerini kazayla öldürmüş

        ADANA'da bastığı kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:52
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        Kahvehanedeki 2 kişiden 1'ini 8 çeyrek altın alacağı için, diğerini kazayla öldürmüş
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        ADANA’da bastığı kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak’ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17), tutuklandı. D.G.’nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Savan’ı öldürdüğü, Durak’ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı. D.G.’nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabında, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını ‘Yolun sonu, son 5 dakika’ notuyla paylaştığı görüldü.

        Olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan’a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak’ın göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak’ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAHVEHANE ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

        Cinayet şüphelisi D.G.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.’nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen D.G.’nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan’ı öldürdüğü, yanındaki Durak’ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.

        ‘YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA’ PAYLAŞIMI

        Öte yandan D.G.’nin, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. D.G.’nin, paylaşımın altına ‘Yolun sonu, son 5 dakika’ notu düştüğü ve Savan’ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdığı görüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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