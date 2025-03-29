Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Depremde ailesiyle enkaz altında kalan Zeynep'in yakını: Yaşasaydı dün 18 yaşında olacaktı

        ADANA'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği'ne, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi akını yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ailesiyle enkaz altında kalan Zeynep'in yakını: Yaşasaydı dün 18 yaşında olacaktı
        ABONE OL

        ADANA’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği'ne, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Kentteki Tutar Apartmanı'nın enkazında babası, amcası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Zeynep Nas Arnas'ın mezarını ziyaret eden akrabası Kadriye Dağlı, "Zeynep'in dün doğum günüydü. Hayatta olsaydı bugün 18'inci yaşını kutlamış olacaktık" dedi.

        Ramazan Bayramı arifesi sabah saatlerinde Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ne gelen çok sayıda kişi, yakınlarının mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşayan acılı aileler, Türk bayrakları ile donatılan kabirleri temizleyip, dua etti. Yakınlarını kaybedenler, kabir başlarında gözyaşı döktü.

        Öte yandan, küçük yaşta enkaz altında kalan depremzedelerin kabirlerindeki rüzgargülü ve balonlar dikkat çekti.

        ‘ACIMIZ HALA TAZE’

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da yıkılan Tutar Apartmanı'nın enkazında babası, amcası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Zeynep Nas Arnas'ın mezarını ziyaret eden akrabası Kadriye Dağlı, "Depremde halam, 2 oğlu, torunu ve oğlunun arkadaşını Tutar Apartmanı'nda şehit verdik. 4 binadan oluşuyor. Kolon kesilmesinden dolayı burada 96 canı kaybettik. Felaket bir gündü. Acımız hala çok taze, onlara ölümü yakıştıramıyoruz. Bu insanları böyle toprağa vermek kolay değil. Bayram dolayısıyla ailece ziyaretine geldik. 16 yaşındaki kızımız Zeynep'in dün doğum günüydü. Hayatta olsaydı bugün 18'inci yaşını kutlamış olacaktık. 'Ben artık reşitim' diyerek karşımıza geçip konuşacaktı. Ama öyle bir şansı olmadı, elinden aldılar. Buna neden olanları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

        ‘UNUTAMIYORUZ’

        Yurt Mahallesi'ndeki Barış Manço Bulvarı'nda yıkılan başka bir binada enkaz altında kalan yeğeni ve ailesinin kabrini ziyaret eden Server Gültekin ise "Ev deprem olur olmaz yıkılmış. Alttaki kolon kesilmiş. 2 çocuk ile anne ve babaları vefat etti. Anneleri benim yeğenim, babaları da halamın torunu olur. 2 kızları da yalnız kaldı. Amcalarının yanında yaşıyorlar. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ne canlar gitti. Çok üzücü, unutamıyoruz. Bayram zamanları mutlaka ziyaretlerine geliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Adana'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
        Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı