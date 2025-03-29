Depremde ailesiyle enkaz altında kalan Zeynep'in yakını: Yaşasaydı dün 18 yaşında olacaktı

ADANA’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği'ne, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Kentteki Tutar Apartmanı'nın enkazında babası, amcası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Zeynep Nas Arnas'ın mezarını ziyaret eden akrabası Kadriye Dağlı, "Zeynep'in dün doğum günüydü. Hayatta olsaydı bugün 18'inci yaşını kutlamış olacaktık" dedi.

Ramazan Bayramı arifesi sabah saatlerinde Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ne gelen çok sayıda kişi, yakınlarının mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşayan acılı aileler, Türk bayrakları ile donatılan kabirleri temizleyip, dua etti. Yakınlarını kaybedenler, kabir başlarında gözyaşı döktü.

Öte yandan, küçük yaşta enkaz altında kalan depremzedelerin kabirlerindeki rüzgargülü ve balonlar dikkat çekti.

‘ACIMIZ HALA TAZE’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da yıkılan Tutar Apartmanı'nın enkazında babası, amcası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Zeynep Nas Arnas'ın mezarını ziyaret eden akrabası Kadriye Dağlı, "Depremde halam, 2 oğlu, torunu ve oğlunun arkadaşını Tutar Apartmanı'nda şehit verdik. 4 binadan oluşuyor. Kolon kesilmesinden dolayı burada 96 canı kaybettik. Felaket bir gündü. Acımız hala çok taze, onlara ölümü yakıştıramıyoruz. Bu insanları böyle toprağa vermek kolay değil. Bayram dolayısıyla ailece ziyaretine geldik. 16 yaşındaki kızımız Zeynep'in dün doğum günüydü. Hayatta olsaydı bugün 18'inci yaşını kutlamış olacaktık. 'Ben artık reşitim' diyerek karşımıza geçip konuşacaktı. Ama öyle bir şansı olmadı, elinden aldılar. Buna neden olanları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.