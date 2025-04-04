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        Borcunu ödemediği iddiasıyla hırdavatçının dükkanını benzin döküp, ateşe verdiler

        ADANA'da yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:45
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        Borcunu ödemediği iddiasıyla hırdavatçının dükkanını benzin döküp, ateşe verdiler
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        ADANA’da yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A. (22) ile Musa A. (19), borcunu ödemediğini öne sürdükleri Esra H.’nin (55) hırdavat dükkanını benzin döküp, ateşe verdi. Bitişikteki 2 oto tamir dükkanı ve otomobile sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

        Olay, 23 Mart saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Metal Sanayi İşleri Sitesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A. ile Musa A., Esra H.’nin hırdavat dükkanına benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede iş yerini saran alevler, bitişikteki 2 ayrı oto tamirci dükkanı ile sokaktaki otomobile sıçradı. Şüpheliler koşarak kaçarken, o anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Alevleri gören sitenin güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Esra H.’nin iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 2 oto tamir dükkanı ile otomobilde ise zarar oluştu. Kundaklamayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ceyhan ilçesine kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında Esra H.’nin kendilerine borçlu olduğunu, ödemediği için olayı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Musa A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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