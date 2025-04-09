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        Muştalı 'yan bakma' kavgasında 1 tutuklama, 3 ev hapsi cezası

        ADANA'da, 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada, aralarına aldıkları Zakaria İbrahim S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:10
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        Muştalı 'yan bakma' kavgasında 1 tutuklama, 3 ev hapsi cezası
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        ADANA'da, 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada, aralarına aldıkları Zakaria İbrahim S.'yi (17), tekme ve yumruklarla darbeden 4 şüpheliden muşta kullandığı belirlenen Umut K. (19) tutuklandı, B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17) ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Olay, 7 Nisan'da öğle saatlerinde, Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta meydana geldi. Portakal Çiçeği Karnavalı için parka giden bir grup genç arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Umut K. ile arkadaşları B.K., M.K. ve S.S., aralarına aldıkları Suriye uyruklu Zakaria İbrahim S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin tepkilerine aldırmayan gençlerden biri, muştayla Zakariya İbrahim S.'ye defalarca yumruk attı. Grup, kavganın ardından koşarak uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        HAKARET İDDİASI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Zakaria İbrahim S., şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Zakaria İbrahim S.'nin kendilerine hakaret ettiğini, kavganın bu nedenle yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muşta kullandığı belirlenen Umut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise ev hapsi ile cezalandırıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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