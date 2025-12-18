Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AZ 407 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
