Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adana Haberleri

        Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 18.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:33
        Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AZ 407 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

