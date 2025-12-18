Adana'da yeğenini öldüren sanık 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te A.A, iddiaya göre boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğeni Batuhan Bulut'u silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Müşteki taraf avukatı ise cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğini savunarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.A. ise önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Maktul olay anında direkt bana silahını çekti. Batuhan'ı öldürme amacım yoktu. Hedef gözetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, A.A'nın boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yeğeni Batuhan Bulut'u evlerinin önünde tabancayla öldürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.