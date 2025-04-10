Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik takiple yakalandı

ADANA’da yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen İbrahim D. (23) ile Mahmut Ç. (26), husumetli oldukları 8 kişinin, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerine tabancayla ateş edip, kaçtı. Polisin, ara sokakta ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheliler, yaklaşık 6 kilometrelik takibin ardından yakalandı.

Olay, 2 Nisan saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen İbrahim D. ile Mahmut Ç., husumetli oldukları A.E.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler, bellerinden çıkardıkları tabancalarla A.E.’nin evine peş peşe ateş edip koşarak, kaçtı. Sokaktaki bir kişi ise park halindeki otomobilin arkasına gizlenerek kendini korudu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

7 KİŞİNİN DAHA EV VE İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Mahallelinin ihbarı üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda; İbrahim D. ile Mahmut Ç.'nin, farklı tarihlerde 2 kişinin evine, 5 kişinin de iş yerine silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Aynı mahallede araştırma yapan polis, şüphelileri motosikletle seyir halindeyken fark edip, ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan şüpheliler, yaklaşık 6 kilometrelik takibin ardından yakalandı.