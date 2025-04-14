Vali Köşger: Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması; adli bir boyut varsa süreç bu yönde ilerleyecek

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 12 Nisan’da kaybolan Cumali Timi’nin (7) bulunması için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin, “Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir” dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda, İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı.

JANDARMA CUMALİ’NİN TERLİĞİNİ BULDU

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, tarım işçisi ailenin 12 Nisan’da kaybolan çocuğu Cumali Timi’nin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Ailesi de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir” diye konuştu.

CİNAYET ÖNCEKİ YILA GÖRE 5’TEN, 9’A YÜKSELDİ Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonları ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, mart ayında terör örgütlerine yönelik 21 operasyon düzenlendiğini, 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 2024 Mart ayı ile bu yılın mart ayını kıyaslayan Yavuz Selim Köşger, ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’ suçunun 13’ten 11’e, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun 21’den 9’a, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçunun 58’den 38’e, ‘Cinsel saldırı’ suçunun 11’den 9’a, ‘Mal varlığına karşı işlenen’ suçların da 370’ten 292’ye gerilediğini kaydetti. Vali Köşger, ‘Kasten öldürme’ suçunun 5’ten 9’a, ‘Kasten yaralama’ suçunun 630’dan 668’e, ‘Tehdit’ suçunun da 530’dan 566’ya yükseldiğini belirtti. ‘VATANDAŞLARIMIZIN BURNUNUN KANAMASINI İSTEMEYİZ’ Kentte hayatın 24 saat canlı olduğunu, buna rağmen asayiş olaylarının azaldığını ifade eden Vali Yavuz Selim Köşger, “Portakal Çiçeği Karnavalı, Ramazan Bayramı ve Tiyatro Festivali minimum asayiş olayıyla birlikte tamamlandı. Kasten yaralama olaylarında silah kullanma konusunda geçtiğimiz seneye göre düşüş var. Fakat darp ve kavga gibi olaylarda bir artış olduğunu gözlemledik. Bunu da toplantıda değerlendirdik. Cinayetle sonuçlanan olaylar da genel itibarıyla aile içi anlaşmazlıklar, miras ve eşler arasındaki kavgalara dayanıyor. Planlayarak ya da suç örgütüne havale edilerek işlenme hadisesi yok. Dolayısıyla arkadaşlarımız konuyu enine boyuna tetkik ediyor. Alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın burnunun kanamasını istemeyiz” ifadelerini kullandı.