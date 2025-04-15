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        Sattığı bisikletin bedelini ödemeyince öldürmüş

        ADANA'da portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) öldüren Ramazan Aslan (51), kahvehanede otururken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:45
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        Sattığı bisikletin bedelini ödemeyince öldürmüş
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        ADANA'da portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) öldüren Ramazan Aslan (51), kahvehanede otururken yakalandı. Aslan'ın Kutlu'ya 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattığını, parasını alamayınca aralarında husumet başladığı ortaya çıktı.

        Olay, 11 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. Ramazan Aslan, bekçisi olduğu portakal bahçesinde husumetlisi Mehmet Kutlu ile buluştu. Aslan ve Kutlu arasında çıkan tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Ramazan Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Mehmet Kutlu'ya ateş açtı. Göğsünden 3 kurşunla vurulan Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Aslan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

        Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Aslan'ın Kutlu'ya 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattığını, parasını alamayınca aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Teknik takip başlatan ekipler, Aslan'ın Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirdi. Mahallede araştırma yapan ekipler, Ramazan Aslan'ı kahvehanede otururken yakaladı. Şüphelinin üst aramasında cinayette kullandığı tabanca ele geçirildi.

        'BİR ANLIK ÖFKEYLE ATEŞ AÇTIM'

        Emniyete götürülen Aslan, sorgusunda, "Mehmet'e, geçtiğimiz yıl 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattım. Fakat bu zamana kadar parayı ödemedi. Ben de paramı ya da elektrikli bisikletimi geri vermesini istedim. Vermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı, bana küfretti. Bir anlık öfkeyle ateş açtım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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