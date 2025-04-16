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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 5'inci gününde

        ADANA'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:05
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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 5'inci gününde
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        ADANA'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

        İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 5'inci gününde de sürerken, Timi'nin yakınları Cumali'nin bir an önce bulunmasını istedi.

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