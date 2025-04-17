Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ABD'deki çetenin lideri olduğu iddiasıyla Adana'da yakalandı; suç deliline rastlanmayınca serbest kaldı

        ABD'de çökertilen, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebekenin liderlerinden olduğu öne sürülen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'deki çetenin lideri olduğu iddiasıyla Adana'da yakalandı; suç deliline rastlanmayınca serbest kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD’de çökertilen, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebekenin liderlerinden olduğu öne sürülen M.B. (27), Adana’da yakalandı. Evindeki dijital materyallerde herhangi bir suç deliline rastlanmayan M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ABD’nin Florida eyaletinde operasyonla çökertilen, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebekeye yönelik soruşturmada adı geçen M.B.’nin, Adana’da olduğunu tespit etti. Çetenin liderlerinden olduğu ve ‘John De Vil’ lakabıyla bilindiği belirtilen 2 çocuk babası M.B.’nin, sosyal medya uygulaması ve bir internet sitesi üzerinden çocukların cinsel içerikli görsellerini yaydığı ileri sürüldü. Görselleri bulunan çocukların ise ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nde bulunan ve insan ticareti mağduru olan çocuklar olduğu belirtildi.

        EVİNDE YAPILAN BASKINDA GÖZALTINA ALINDI

        Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, M.B.’yi Çukurova ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Adresteki aramada ele geçirilen 12 cep telefonu ile dizüstü bilgisayara el konuldu. Telefon ve bilgisayarda yapılan incelemede herhangi bir suç deliline rastlanmadı. Ayrıca M.B.’nin, öne sürüldüğü gibi hakkında Interpol tarafından çıkarılmış bir kırmızı bültenle arama kararının da bulunmadığı bildirildi.

        ‘İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR SUÇA KARIŞMADIM’

        Şüpheli M.B.’nin, 2009’dan bu yana çaldığı sosyal medya hesaplarını, yurt dışındaki kişilere satarak gelir elde ettiği saptandı. Emniyetteki sorgusunda, hakkındaki haberleri şaşkınlıkla öğrendiğini belirten M.B., “Benim tek işim sosyal medya hesabı satışı yapmaktır. İddia edildiği gibi bir suça karışmadım” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Bilişim sistemi verilerini bozma, yok etme, değiştirme ve erişilmez kılma’ suçundan adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Adana'da güzellik merkezi sahibinin alacaklılarını mağdur ettiği iddiası
        Adana'da güzellik merkezi sahibinin alacaklılarını mağdur ettiği iddiası
        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor