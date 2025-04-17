Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (4)

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı. Timi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Timi'nin, yarın Çamiçi Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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