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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (4)

        OTOPSİİŞLEMİ TAMAMLANDIAdana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:54 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:00
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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (4)
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        OTOPSİİŞLEMİ TAMAMLANDI

        Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı. Timi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Timi'nin, yarın Çamiçi Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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