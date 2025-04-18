Çukurova'da kiraz dondan etkilenmedi

TÜRKİYE'de genellikle Ege Bölgesi'nde yetiştirilen kiraz, iklim değişikliği ve üretim deseninin değişmesi ile Çukurova'da alternatif ürün haline geldi. Çukurova Üniversitesi'nden (ÇÜ) Doç. Dr. Burhanettin İmrak, kirazın dondan çok fazla etkilenmediğini belirterek, "Kirazın soğuklama gereksinimi birçok türe göre daha yüksek, kendini korumaya alabiliyor. Hiç etkilenmedi diyemeyiz ama eksi 8'leri gören Çukurova'da ancak yüzde 30 kadar etkilendi" dedi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin İmrak, genellikle yüksek kesimlerde yetişen kirazı ovada, üniversite arazisindeki serada yetiştirdi. Hava sıcaklığının eksi 8 derecelere düşmesi ile serada bulunan diğer meyve ağaçlarının dondan etkilendiğini ancak kirazda bir problem yaşanmadığını gözlemlediklerini vurgulayan İmrak, yürüttüğü çalışmalar sayesinde yüksek verim de elde etti.

KİRAZDA YÜZDE 80 VERİM

Uzun yıllardır görülmeyen büyük bir afet yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Burhanettin İmrak, "Uzun yıllardır görmediğimiz art arda yaşanan eksi derecelere düşüş, birçok meyve türünde don meydana gelmesine ve veriminin düşmesine neden oldu. Ancak kirazın soğuklama gereksinimi birçok türe göre daha yüksek, kendini korumaya alabiliyor. Hiç etkilenmedi diyemeyiz ama eksi 8'leri gören Çukurova'da ancak yüzde 30 kadar etkilendi. Mesela seramızdaki bir nektarin çeşidimiz hiç ürün vermezken, yüzde 100 etkilenirken kiraz çeşitlerimizden yüzde 80'lere varan ürün aldık. Bu da kirazın ovaya bir alternatif olarak gelebileceğini gösteriyor" diye konuştu.