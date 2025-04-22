Adana'da bir sitenin 5'inci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

ADANA'nın Çukurova ilçesinde bir sitenin 5’inci katında çıkan yangında evde tek yaşayan Mustafa Özkan (41) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Basın Sitesi'nin 5’nci katındaki dairede çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra eve giren itfaiye görevlileri yalnız yaşayan Mustafa Özkan'ın (41), cansız bedenine ulaştı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.