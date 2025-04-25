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        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı

        ADANA'da apartman dairesinde tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş'ı (20) tabancayla öldürüp, yakalanacağını anlayınca intihar eden Mehmet Eser'in (22), arkasından küfürlü konuştukları iddiasıyla arkadaşlarına husumet güttüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:35
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        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı
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        ADANA'da apartman dairesinde tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş'ı (20) tabancayla öldürüp, yakalanacağını anlayınca intihar eden Mehmet Eser'in (22), arkasından küfürlü konuştukları iddiasıyla arkadaşlarına husumet güttüğü ortaya çıktı.

        Olay, 23 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Mehmet Eser, husumetli olduğu Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile telefonda konuştuktan sonra buluştu. Eser, küfürleşmenin ardından çıkan kavgada Savuran ve Demirbaş'ı göğsünden tabancayla vurup, kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Savuran ve Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Eser'in, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Eser'in, arkasından hakaret edip, küfürlü konuştukları iddiasıyla Savuran ile Demirbaş'a husumet güttüğü ortaya çıktı. Olaydan bir süre önce Eser'in, yakınlarına, "Bana namussuzluk yaptılar" dediği, daha sonra cinayeti işlediği apartman dairesine gittiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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