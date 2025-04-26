Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sağanak sele neden oldu (2)

        YOLÇÖKTÜAdana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi 81162 Sokak'ta yol çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sağanak sele neden oldu (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YOLÇÖKTÜ

        Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi 81162 Sokak'ta yol çöktü. Bu sırada 01 AHV 019 plakalı hafif ticari aracıyla sokakta seyir halinde olan Murat Özenir, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtulurken, tekerlerden biri ise çukurda kaldı. Durumu görenler, araçtaki Özenir ile 14 yaşındaki oğlunu çıkardı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Tekeri çukura düşen araç çekiciyle çıkarıldı.

        'ÖNLEM ALINMALI'

        Murat Özenir, olaya ilişkin açıklamasında, "Bir anda yol çöktü. Manevra yapıp kurtuldum ama tekerim çukura girdi. Yanımda evladım vardı, çok korktum. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Burası daha önce de çökmüş, önlem alınması lazım" dedi.

        FEKE'YE DOLU YAĞDI

        Adana’nın yüksek kesimlerindeki Feke ilçesinde sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Aniden başlayan dolu nedeniyle, kısa sürede ekili ve dikili alanlar zarar gördü. Bölge halkı özellikle meyve bahçeleri ve sebze ekili bahçelerinin dondan olumsuz etkilendiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü
        Adana'da sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü
        Adana'da sağanak sele neden oldu
        Adana'da sağanak sele neden oldu
        Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        Kolorektal kanser ön tanısı; kusma, kanama ve karın şişliğine dikkat
        Kolorektal kanser ön tanısı; kusma, kanama ve karın şişliğine dikkat
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuştu...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuştu...