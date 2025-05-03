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        Hafif ticari araçtan, fırına silahla ateş etti

        ADANA'da hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktan geçerken pide fırınına silahla ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:55
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        Hafif ticari araçtan, fırına silahla ateş etti
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        ADANA'da hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktan geçerken pide fırınına silahla ateş açtı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktaki bir pide fırınına silahla ateş açtı. Bu sırada fırının önünde oturan 2 kişi kaçıp iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda, şarküteri dükkanına da kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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