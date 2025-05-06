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        Market sahibini bulamayınca aldıklarının ücretini tezgaha bıraktı (2)

        'EKSTRABİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazan Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Çeliktopuz'u (16) makamında ağırlayarak çiçek verip, satranç takımı hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:50
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        Market sahibini bulamayınca aldıklarının ücretini tezgaha bıraktı (2)
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        'EKSTRABİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

        Adana Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazan Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Çeliktopuz'u (16) makamında ağırlayarak çiçek verip, satranç takımı hediye etti. Tüfekçi, Çeliktopuz'un hareketinin tüm gençlere örnek olmasını istedi. Çeliktopuz ise "Yaptığım davranış sosyal medyada çok ilgi gördü ama ben ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gereken zaten buydu" dedi.

        'YAPTIĞI DAVRANIŞ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

        Ziyaretin ardından Dila Çeliktopuz ile iş yeri sahibi Suphi Erboğa (50) bir araya geldi. Çeliktopuz'a teşekkür eden Erboğa, "Sabah kendime kahvaltı hazırlamak için marketin arkasına gitmiştim. Geri döndüğümde 20 lirayı gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda bu güzel kızımızı gördüm. Yaptığı davranış çok hoşuma gittiği için sosyal medyada görüntülerini paylaştım. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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