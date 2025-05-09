Otomobil bagajında ve kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada

ADANA'daçok sayıda çocuk, bir otomobilin kaputunda ve bagajında yolculuk yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yaptığı otomobil dikkat çekti. Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu.