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        Otomobil bagajında ve kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada

        ADANA'daçok sayıda çocuk, bir otomobilin kaputunda ve bagajında yolculuk yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:10
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        Otomobil bagajında ve kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada
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        ADANA'daçok sayıda çocuk, bir otomobilin kaputunda ve bagajında yolculuk yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yaptığı otomobil dikkat çekti. Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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