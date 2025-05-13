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        Hafif ticari araç bisikletliye çarpıp kaldırıma çıktı; yayalar son anda kurtuldu

        ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:20
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        Hafif ticari araç bisikletliye çarpıp kaldırıma çıktı; yayalar son anda kurtuldu
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        ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı. Bisiklet sürücüsünün hafif yaralandığı, kaldırımdaki yayaların son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ELP 55 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi, aracın kendilerine doğru yaklaştığını görüp kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan bisiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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