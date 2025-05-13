Hafif ticari araç bisikletliye çarpıp kaldırıma çıktı; yayalar son anda kurtuldu

Kaza, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ELP 55 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bisikletliye ardından da kaldırıma çıkıp, iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi, aracın kendilerine doğru yaklaştığını görüp kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan bisiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.

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