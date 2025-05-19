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        Adana'da 19 Mayıs coşkusu; Down sendromlu gençten kemençe resitali

        ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:20
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        Adana'da 19 Mayıs coşkusu; Down sendromlu gençten kemençe resitali
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        ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı. Programda, Down sendromlu gencin kemençe resitali, ilgi topladı.

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı’nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Gençler, bando eşliğinde dev Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, törenin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşların katıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra Mehter takımı, halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterileri sergilendi. Down sendromlu bir gencin kemençeli gösterisi ise alkış topladı. Programda, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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