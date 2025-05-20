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        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirmek üzereyim' yazmış (2)

        VALİKÖŞGER: 'PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR VATANDAŞIMIZ'Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün Çukurova ilçesinde Engin Yüce'nin evine çağırdığı Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan atlayarak yaşamına son verdiği olaya ilişkin açıkla yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:30
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        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirmek üzereyim' yazmış (2)
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        VALİKÖŞGER: 'PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR VATANDAŞIMIZ'

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün Çukurova ilçesinde Engin Yüce’nin evine çağırdığı Şevval Çiftçi’yi bıçaklayarak öldürüp, 12’nci kattan atlayarak yaşamına son verdiği olaya ilişkin açıkla yaptı. Yüce’nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğine ifade eden Vali Köşger, “Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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