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        Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu, Adana'da coşkuyla kutlandı

        FENERBAHÇE Beko'nun EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi olması Adana'daki taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:20
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        Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu, Adana'da coşkuyla kutlandı
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        FENERBAHÇE Beko'nun EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi olması Adana'daki taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

        EuroLeague Final Four finalinde Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanan karşılaşma, Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meydanı'na kurduğu dev ekranda izlendi. Maçı izlemek için alanı dolduran binlerce Fenerbahçe taraftarı, heyecanlı dakikalar yaşadı. Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco'yu 81-70 yenmesiyle taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe taraftarları, meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Maçı izleyen taraftarlar

        - Maç sırasında alınan sayılarla sevinen taraftarlar

        - Taraftarlardan detay

        - Maçın bitişiyle yaşanan sevinç anı

        - Taraftarların şampiyonluğu kutlaması

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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