Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu, Adana'da coşkuyla kutlandı

EuroLeague Final Four finalinde Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanan karşılaşma, Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meydanı'na kurduğu dev ekranda izlendi. Maçı izlemek için alanı dolduran binlerce Fenerbahçe taraftarı, heyecanlı dakikalar yaşadı. Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco'yu 81-70 yenmesiyle taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe taraftarları, meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

FENERBAHÇE Beko'nun EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi olması Adana'daki taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

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