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        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:16
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        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.32'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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