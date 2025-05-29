Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.32'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.