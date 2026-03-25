        Adana'da dolandırıcılıktan 2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası

        Adana'da klima satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığa, 3 yıl 4'er ay hapis ve 25 bin 820'şer lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Adana'da dolandırıcılıktan 2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası

        Adana’da klima satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığa, 3 yıl 4’er ay hapis ve 25 bin 820’şer lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.D. ve A.Ş, müşteki C.Ü. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Haziran 2025'te müştekinin sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık klima ilanına ilişkin A.Ş. ile irtibata geçtiğini belirtti.

        Savcı, müştekinin kapora için istenen 15 bin 500 lirayı sanıklardan B.D’nin banka hesabına gönderdiğini, paranın alınmasının ardından irtibatı kesen B.D. ile A.Ş’nin klimayı teslim etmediğini ve sanıklar hakkında benzer suçlardan soruşturmalar bulunduğunu belirterek, B.D. ve A.Ş’nin “bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

        Müşteki C.Ü. de zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıkları 3 yıl 4'er ay hapis ve 25 bin 820'şer lira para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

