        Adana'da durakta uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.F. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 21 Mart 2025'te Hurmalı Mahallesi'ndeki otobüs durağında bekleyen 3 kişiye poşete gizlediği 19,52 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 930 lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

        H.F. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"

        Benzer Haberler

        Feke'de yaşam alanlarına bahar düzenlemesi
        Feke'de yaşam alanlarına bahar düzenlemesi
        Adana'da kaybolan 13 yaşındaki İklim aranıyor
        Adana'da kaybolan 13 yaşındaki İklim aranıyor
        Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim aranıyor
        Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim aranıyor
        Feke'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Feke'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
        Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
        Cam kemik ve skolyoz hastası Zeynep Duru'nun hayali sahnede piyano çalmak
        Cam kemik ve skolyoz hastası Zeynep Duru'nun hayali sahnede piyano çalmak