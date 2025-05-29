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        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (3)

        ARAMAÇALIŞMASINA ARA VERİLDİAdana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:49
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        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (3)
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        ARAMAÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

        Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Adana Valiliği, arama çalışmasına gün içerisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil topluk kuruluşlarının da katıldığını duyurdu. Arama çalışmasının yarın günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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