Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (3)

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Adana Valiliği, arama çalışmasına gün içerisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil topluk kuruluşlarının da katıldığını duyurdu. Arama çalışmasının yarın günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

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