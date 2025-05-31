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        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında

        İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:25
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        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında
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        İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin 4 farklı soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Seyhan ve Ceyhan Belediyesi binalarına operasyon yaptı. Belediye binalarında arama sürerken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. Antalya'da gözaltına alınan Tekin ile Aydar'ın sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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