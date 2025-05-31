Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin 4 farklı soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Seyhan ve Ceyhan Belediyesi binalarına operasyon yaptı. Belediye binalarında arama sürerken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. Antalya'da gözaltına alınan Tekin ile Aydar'ın sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.