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        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında (2)

        KADİRAYDAR'IN BABASI, OYA TEKİN'İN EŞİ DE GÖZALTINDAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:20
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        Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, gözaltında (2)
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        KADİRAYDAR'IN BABASI, OYA TEKİN'İN EŞİ DE GÖZALTINDA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Adana Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne getirilen avukat Celal Tekin, soruları yanıtsız bıraktı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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