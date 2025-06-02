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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

        ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 07:49 Güncelleme: 02.06.2025 - 07:55
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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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        ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tanker ve arazözlerle müdahalesine İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alandaki yangında 200 milyon liranın üzerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.

        Fabrikada soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yanın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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