Toroslar EDAŞ Adana'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor
KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Adana'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.
KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Adana’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi
Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Adana’da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attığını bildirdi.
Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 13 bin 852 trafo ve 38 bin 909 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.
Edinilen bilgiye göre, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 4 bin 106 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 82 trafo ve 145 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 587 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.
Müşterilere daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 423 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 3 bin 216 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 273 yeni elektrik panosu ve 144 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.
MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI
Şirket tarafından yapılan açıklamada ise “Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr web adresinden anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor” denildi.
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